В связи с обвинением в отмывании 130 млн евро, арестованы сотрудники Marvel Rivals
Киев • УНН
Девять сотрудников NetEase, включая исполнительного директора, арестованы в Ханчжоу по подозрению в отмывании денег. Несмотря на аресты, релиз Marvel Rivals остается запланированным на 6 декабря 2024 года.
Китайская полиция арестовала девять сотрудников NetEase, в том числе таких руководителей высшего звена.
Пишет УНН со ссылкой на Dexerto.
Неожиданно несколько сотрудников Marvel Rivals, видеоигры, основанной на вселенной Marvel, были арестованы во время встречи в Ханчжоу по обвинению в отмывании денег. По данным китайского информационного издания Leifeng, исполнительный директор Сян Ланг и несколько других теперь уже бывших сотрудников, якобы отмывали деньги по контрактам, заключенным с 28 различными деловыми партнерами.
Информации мало, но согласно сообщениям СМИ, компанию NetEase (разработчик Marvel Rivals) отягощают обвинения в отмывании денег на сумму 130 миллионов евро.
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Несмотря на аресты и продолжающееся расследование, график выпуска Marvel Rivals остается неизменным.
Выход игры по-прежнему запланирован на 6 декабря 2024 года. NetEase недавно представила Лунного Рыцаря как нового персонажа, которым нельзя было играть в бета-версии.
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