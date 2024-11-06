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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая консоль Nintendo, Switch 2 будет совместима со старыми играми

Новая консоль Nintendo, Switch 2 будет совместима со старыми играми

Киев  •  УНН

14:29 • 3183 просмотра

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Nintendo подтвердила совместимость будущей консоли Switch 2 с играми от предыдущей версии. Продажи оригинального Switch достигли 146 миллионов единиц с момента запуска в 2017 году.

На брифинге для инвесторов в среду Nintendo объявила, что программное обеспечение, которое воспроизводится на Switch, также можно будет воспроизводить на следующей консоли.

Пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Nintendo обнародовала новую важную информацию о преемнике Nintendo Switch, о котором официальной информации очень мало.

Президент Шунтаро Фурукава объявил в своем посте на социальных каналах компании, что новая консоль, которая сейчас называется Nintendo Switch 2, будет совместима со всеми старыми играми, которые сделали базовую модель популярной.

Это же было подтверждено на брифинге для инвесторов в среду.

Известно, что компания из Киото продолжит выпускать новое программное обеспечение Switch.

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"Отходя от традиционных бизнес-циклов выделенной платформы для видеоигр, которые мы наблюдали в прошлом, мы намерены сохранить динамику нашего бизнеса, продолжая привлекать многих людей к Nintendo Switch", - заявила компания в своем презентационном материале.

По состоянию на сентябрь общий объем продаж Nintendo Switch достиг 146 миллионов с момента запуска в 2017 году. Продажи программного обеспечения достигли 1,3 миллиарда единиц, что сделало Switch самой популярной консолью компании.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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