Google, Microsoft и Miro: мировые IT-сервисы уходят из рф из-за новых санкций США
Киев • УНН
Ряд ведущих IT-компаний объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений с 12 сентября. Google, Microsoft, Atlassian, Notion, Miro и другие сервисы ограничивают или прекращают работу в РФ.
На фоне санкций США против России ряд мировых сервисов 12 сентября прекратили свою работу на территории рф. Об этом рассказали в МИД Украины, передает УНН.
Детали
США ввели усиленные санкции против России в IT сфере - ряд ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей уже с 12 сентября
В частности в связи с новыми санкциями:
- Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense
- Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка
- Сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступен в РФ
- Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты
- Компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов
- Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера
- Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны
Кроме того, новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.
Напомним,
Совет Европейского Союза продлил еще на полгода действие санкций против 2,2 тысячи человек за войну против Украины. Санкционные ограничения продлили до 15 марта 2025 года.