Google, Microsoft и Miro: мировые IT-сервисы уходят из рф из-за новых санкций США

На фоне санкций США против России ряд мировых сервисов 12 сентября прекратили свою работу на территории рф. Об этом рассказали в МИД Украины, передает УНН.

Детали

США ввели усиленные санкции против России в IT сфере - ряд ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей уже с 12 сентября - говорится в заявлении украинского МИДа.

В частности в связи с новыми санкциями:

Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка

Сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступен в РФ



Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты



Компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов



Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера



Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны



Кроме того, новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

Напомним,

Совет Европейского Союза продлил еще на полгода действие санкций против 2,2 тысячи человек за войну против Украины. Санкционные ограничения продлили до 15 марта 2025 года.