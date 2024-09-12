ЄС продовжив санкції проти 2,2 тис. осіб за агресію проти України
Київ • УНН
Рада ЄС продовжила санкції проти 2,2 тис. осіб за війну проти України до 15 березня 2025 року. Обмеження включають заборону на поїздки, заморожування активів та економічні санкції.
Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року дію санкцій проти 2,2 тисячі осіб за війну проти України. Санкційні обмеження подовжили до 15 березня 2025 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2025 року
Санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам зі списку. Санкції продовжать діяти щодо понад 2200 фізичних і юридичних осіб.
У рамках перегляду санкцій Рада ЄС також ухвалила рішення вилучити із санкційного списку 7 осіб, п'ять із яких померли.
Європейська рада також закликала до повного та ефективного дотримання санкцій, а також до подальших заходів із протидії їхньому обходу і заявила, що ЄС, як і раніше, готовий і далі обмежувати здатність росії вести війну.
Доповнення
Як вказав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, посли Європейського Союзу напередодні погодили продовження санкції проти росії, виключивши із санкційного списку російського ексгонщика нікіту мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" віолетту пригожину.