Посли ЄС погодили виключення зі списку санкцій матері пригожина та ексгонщика рф - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії, виключивши зі списку віолетту пригожину та микиту мазепіна.
Посли Європейського Союзу погодили продовження санкції проти росії, виключивши із санкційного списку російського ексгонщика нікіту мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" віолетту пригожину. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
9 вересня Йозвяк повідомляв, що цього тижня ЄС виключить микиту мазепіна і віолетту Пригожину зі свого санкційного списку .
Сьогодні ж він написав у соцмережі X, що посли ЄС погодили продовження санкції проти росії, виключивши зі списку мазепіна та пригожину.
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