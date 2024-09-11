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Посли ЄС погодили виключення зі списку санкцій матері пригожина та ексгонщика рф - ЗМІ

Посли ЄС погодили виключення зі списку санкцій матері пригожина та ексгонщика рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11969 перегляди

Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії, виключивши зі списку віолетту пригожину та микиту мазепіна.

Посли Європейського Союзу погодили продовження санкції проти росії, виключивши із санкційного списку російського ексгонщика нікіту мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" віолетту пригожину. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

9 вересня Йозвяк повідомляв, що цього тижня ЄС виключить микиту мазепіна і віолетту Пригожину зі свого санкційного списку .

Сьогодні ж він написав у соцмережі X, що посли ЄС погодили продовження санкції проти росії, виключивши зі списку мазепіна та пригожину.

США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10.09.24, 20:09 • 19223 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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