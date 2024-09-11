Послы ЕС согласовали исключение из санкционного списка матери пригожина и экс-гонщика рф - СМИ

Послы Европейского Союза согласовали продление санкции против россии, исключив из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту пригожину. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

9 сентября Йозвяк сообщал, что на этой неделе ЕС исключит Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину из своего санкционного списка.

Сегодня же он написал в соцсети X, что послы ЕС согласовали продление санкций против россии, исключив из списка Мазепина и пригожину.

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