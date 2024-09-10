США ввели новые санкции против москвы и Тегерана из-за поставок Ираном ракет рф

Вашингтон объявил о санкциях против российских и иранских организаций, чиновников и торговых судов за передачу москве иранских баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает УНН.

Детали

Сегодня, в ответ на текущую военную поддержку со стороны Ирана, включая недавнюю поставку баллистических ракет в Россию для ее агрессивной войны против Украины, OFAC вводит санкции против десяти физических лиц и шести организаций, расположенных в Иране и России - говорится в заявлении Минфина США.

В новом санкционном списке США - десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России, а также четыре судна, с помощью которых Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотники.

В список ограничений внесен Рухолла Катеби, который в Москве выполнял функции связи между российским правительством и иранским Минобороны по поставкам баллистических ракет Fath-360 в РФ.

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Санкции введены также против Эбрагима Бахрами, который представляет иранскую организацию Shahid Kharrazi Industries и занимался в Иране связью с российским правительством, отвечал за обучение российского военного персонала в Иране.

В "черный список" внесен командующий Космического командования иранских ВВС Али Джафарабади, который руководил запусками ракет вопреки международным запретам на протяжении последних лет.

Также США наложили дополнительные ограничения на флагманскую авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.

Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты, вместе с нашими партнерами, будут продолжать поддерживать Украину - пояснил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.

Еще правительство США ввело санкции против четырех судов российского "ТрансМорФлота" и иранских транспортных и инжиниринговых компаний Azadegan и Amad Behineh Saz Engineering Company, а также их руководства.

Кроме того, ограничения введены против иранского конструкторского бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) и его руководителей.

Дополнение

Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений в Россию.

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Напомним

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.