Франція, Німеччина та Британія виступили із заявою щодо поставок балістичних ракет Іраном росії: пообіцяли санкції
Київ • УНН
Країни E3 рішуче засудили експорт Іраном балістичних ракет росії та пообіцяли вжити санкцій. Вони закликали Іран припинити підтримку війни росії проти України.
Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження. Заяву оприлюднено на сайті МЗС ФРН у вівторок, пише УНН.
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Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни росії проти України, і іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і росії та є прямою загрозою європейській безпеці", - ідеться у заяві.
"Країни E3 приватно і публічно були чіткими, що вживемо нових і значних заходів проти Ірану, якщо поставки відбудуться. Зараз ми маємо підтвердження того, що Іран здійснив ці поставки. Ми вживемо негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Окрім того, ми будемо домагатися внесення до списків значущих організацій і осіб, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі балістичних ракет та іншої зброї росії. Ми також працюватимемо над запровадженням санкцій щодо Iran Air", - зазначили Франція, Німеччина та Велика Британія.
Повідомляється, що країни "E3 тісно координують рішучу відповідь на ці поставки з нашими європейськими та міжнародними партнерами". "Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - сказано у заяві.
США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10.09.24, 15:28 • 22402 перегляди