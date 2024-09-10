Франція, Німеччина та Британія виступили із заявою щодо поставок балістичних ракет Іраном росії: пообіцяли санкції

Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження. Заяву оприлюднено на сайті МЗС ФРН у вівторок, пише УНН.

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Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни росії проти України, і іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і росії та є прямою загрозою європейській безпеці", - ідеться у заяві.

"Країни E3 приватно і публічно були чіткими, що вживемо нових і значних заходів проти Ірану, якщо поставки відбудуться. Зараз ми маємо підтвердження того, що Іран здійснив ці поставки. Ми вживемо негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Окрім того, ми будемо домагатися внесення до списків значущих організацій і осіб, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі балістичних ракет та іншої зброї росії. Ми також працюватимемо над запровадженням санкцій щодо Iran Air", - зазначили Франція, Німеччина та Велика Британія.

Повідомляється, що країни "E3 тісно координують рішучу відповідь на ці поставки з нашими європейськими та міжнародними партнерами". "Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - сказано у заяві.

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