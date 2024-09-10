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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 13:39  •  25274 просмотра

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Страны E3 решительно осудили экспорт Ираном баллистических ракет россии и пообещали принять санкции. Они призвали Иран прекратить поддержку войны россии против Украины.

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения. Заявление обнародовано на сайте МИД ФРГ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку россией иранских баллистических ракет. Это является дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины, и иранские ракеты достигнут европейской земли, увеличив страдания украинского народа. Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и россии и является прямой угрозой европейской безопасности", - говорится в заявлении.

"Страны E3 частно и публично были четкими, что примем новые и значительные меры против Ирана, если поставки состоятся. Сейчас мы имеем подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки. Мы примем немедленные меры для отмены двусторонних соглашений об авиасообщении с Ираном. Кроме того, мы будем добиваться внесения в списки значимых организаций и лиц, причастных к программе баллистических ракет Ирана и передачи баллистических ракет и другого оружия россии. Мы также будем работать над введением санкций в отношении Iran Air", - отметили Франция, Германия и Великобритания.

Сообщается, что страны "E3 тесно координируют решительный ответ на эти поставки с нашими европейскими и международными партнерами". "Мы призываем Иран немедленно прекратить любую поддержку войны россии против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - говорится в заявлении.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10 сентября 2024, 12:28 • 16736 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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