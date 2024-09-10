США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії

Вашингтон оголосив про санкції проти російських та іранських організацій, високопосадовців та торговельних суден за передачу москві іранських балістичних ракет. Про це йдеться в заяві Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, у відповідь на поточну військову підтримку з боку Ірану, включно з недавньою поставкою балістичних ракет в Росію для її агресивної війни проти України, OFAC вводить санкції проти десяти фізичних осіб та шести організацій, розташованих в Ірані й Росії - йдеться в заяві Мінфіну США.

У новому санкційному списку США – десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та Росії, а також чотири судна, за допомогою яких Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками.

До списку обмежень внесений Рухолла Катебі, який у Москві виконував функції зв’язку між російським урядом та іранським Міноборони щодо поставок балістичних ракет Fath-360 до РФ.

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Санкції введені також проти Ебрагіма Бахрамі, який представляє іранську організацію Shahid Kharrazi Industries та займався в Ірані зв’язком з російським урядом, відповідав за навчання російського військового персоналу в Ірані.

До "чорного списку" внесений командувач Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді, який керував запусками ракет всупереч міжнародним заборонам упродовж останніх років.

Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном.

Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну - пояснив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Ще уряд США ввів санкції проти чотирьох суден російського "ТрансМорФлоту" й іранських транспортних і інжинірингових компаній Azadegan та Amad Behineh Saz Engineering Company, а також їхнього керівництва.

Крім того, обмеження запроваджені проти іранського конструкторського бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) та його очільників.

Доповнення

Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.

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Нагадаємо

Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.