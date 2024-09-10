Британія запровадила санкції проти повітряно-космічних сил рф та іранських генералів

Після постачання балістичних ракет Ірану до росії Британія розширила список санкцій проти москви та Тегерану. Під обмеження потрапили російські державні установи, приватні кораблі та іранські посадовці і компанії. Про це пише УНН з посиланням на сайт британського уряду.

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У відомстві відзначили, що разом зі США Велика Британія накладає санкції на низку ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, включаючи тих, хто бере участь у ланцюжках постачання балістичних ракет і безпілотників.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції

До тих, хто підпадає під заморожування активів та заборону на поїздки, належать:

Бригадний генерал Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних відносин Міністерства оборони та логістики збройних сил (MODAFL): пов'язаний з експортом Іраном оборонної продукції своїм партнерам.

Другий бригадний генерал Алі Джафарабаді, голова Космічного командування Повітряно-космічних сил КВІР (КВІР-ASF): керує випробуваннями Іраном космічних ракет-носіїв, що сприяло розвитку іранського арсеналу балістичних ракет великої дальності.

Маджид Мусаві, заступник командувача КВІР-АЧС та заступник командувача КВІР-АСС Аміра Алі Хаджізаде: керує розробкою та експлуатацією іранського інвентарю балістичних ракет.

Кілька російських організацій також сьогодні потрапили під санкції за намір використати системи озброєнь для руйнування України. До них відносяться:

924-й Державний центр безпілотної авіації

Повітряно-космічні сили Росії (ПКС)

Командування військово-транспортної авіації (ВТА)

П'ять російських вантажних суден також сьогодні потрапили під санкції за їхню роль у транспортуванні військових поставок з Ірану до Росії. До них відносяться:

СКІФ-В (ІМО 8858087) ОМСЬКИЙ (IMO 8889385) МУСА ДЖАЛІЛЬ (IMO 8846814) БЕГЕЙ (IMO 8943210) БАЛТІЙСЬКИЙ (ІМО 7612448)

Окрім того, до тих, хто підлягає заморожуванню активів, належать:

Організація промислової зони вільної торгівлі Анзалі (Анзалі ЗВТ)

Компанія Бахарестан Кіш

Саад Сазех Фараз Шаріф (SSFS)

Чекад Санат Фараз Азія (CSFA)

Пізніше цього тижня в парламенті також буде внесено новий закон про посилення торговельних санкцій проти Ірану, спрямованих на предмети, які використовуються у виробництві балістичних ракет, БПЛА та іншої зброї - йдеться в заяві МЗС Британії.

Нагадаємо

Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.