Британия ввела санкции против воздушно-космических сил рф и иранских генералов
Киев • УНН
Великобритания ввела новые санкции против российских и иранских лиц и организаций из-за поставок баллистических ракет. Ограничения включают замораживание активов и запрет на поездки для ключевых фигур и компаний.
После поставки баллистических ракет Ирана в Россию Великобритания расширила список санкций против Москвы и Тегерана. Под ограничения попали российские государственные учреждения, частные корабли и иранские чиновники и компании. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт британского правительства.
Детали
В ведомстве отметили, что вместе с США Великобритания накладывает санкции на ряд ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном России, включая тех, кто участвует в цепочках поставки баллистических ракет и беспилотников.
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К тем, кто подпадает под замораживание активов и запрет на поездки, относятся:
- Бригадный генерал Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным отношениям Министерства обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL): связан с экспортом Ираном оборонной продукции своим партнерам.
- Второй бригадный генерал Али Джафарабади, глава Космического командования Воздушно-космических сил КСИР (КСИР-ASF): руководит испытаниями Ираном космических ракет-носителей, что способствовало развитию иранского арсенала баллистических ракет большой дальности.
- Маджид Мусави, заместитель командующего КСИР-АЧС и заместитель командующего КСИР-АСС Амира Али Хаджизаде: руководит разработкой и эксплуатацией иранского инвентаря баллистических ракет.
Несколько российских организаций также сегодня попали под санкции за намерение использовать системы вооружений для разрушения Украины. К ним относятся:
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Воздушно-космические силы России (ВКС)
- Командование военно-транспортной авиации (ВТА)
Пять российских грузовых судов также сегодня попали под санкции за их роль в транспортировке военных поставок из Ирана в Россию. К ним относятся:
- СКИФ-В (ИМО 8858087)
- ОМСКИЙ (IMO 8889385)
- МУСА ДЖАЛИЛЬ (IMO 8846814)
- БЕГЕЙ (ИМО 8943210)
- БАЛТИЙСКИЙ (ИМО 7612448)
Кроме того, к тем, кто подлежит замораживанию активов, относятся:
- Организация промышленной зоны свободной торговли Анзали (Анзали ЗСТ)
- Компания Бахарестан Киш
- Саад Сазех Фараз Шариф (SSFS)
- Чекад Санат Фараз Азия (CSFA)
Позже на этой неделе в парламенте также будет внесен новый закон об усилении торговых санкций против Ирана, направленных на предметы, которые используются в производстве баллистических ракет, БПЛА и другого оружия
Напомним,
Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.