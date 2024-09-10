Британия ввела санкции против воздушно-космических сил рф и иранских генералов

После поставки баллистических ракет Ирана в Россию Великобритания расширила список санкций против Москвы и Тегерана. Под ограничения попали российские государственные учреждения, частные корабли и иранские чиновники и компании. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Детали

В ведомстве отметили, что вместе с США Великобритания накладывает санкции на ряд ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном России, включая тех, кто участвует в цепочках поставки баллистических ракет и беспилотников.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції

К тем, кто подпадает под замораживание активов и запрет на поездки, относятся:

Бригадный генерал Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным отношениям Министерства обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL): связан с экспортом Ираном оборонной продукции своим партнерам.

Второй бригадный генерал Али Джафарабади, глава Космического командования Воздушно-космических сил КСИР (КСИР-ASF): руководит испытаниями Ираном космических ракет-носителей, что способствовало развитию иранского арсенала баллистических ракет большой дальности.

Маджид Мусави, заместитель командующего КСИР-АЧС и заместитель командующего КСИР-АСС Амира Али Хаджизаде: руководит разработкой и эксплуатацией иранского инвентаря баллистических ракет.

Несколько российских организаций также сегодня попали под санкции за намерение использовать системы вооружений для разрушения Украины. К ним относятся:

924-й Государственный центр беспилотной авиации

Воздушно-космические силы России (ВКС)

Командование военно-транспортной авиации (ВТА)

Пять российских грузовых судов также сегодня попали под санкции за их роль в транспортировке военных поставок из Ирана в Россию. К ним относятся:

СКИФ-В (ИМО 8858087) ОМСКИЙ (IMO 8889385) МУСА ДЖАЛИЛЬ (IMO 8846814) БЕГЕЙ (ИМО 8943210) БАЛТИЙСКИЙ (ИМО 7612448)

Кроме того, к тем, кто подлежит замораживанию активов, относятся:

Организация промышленной зоны свободной торговли Анзали (Анзали ЗСТ)

Компания Бахарестан Киш

Саад Сазех Фараз Шариф (SSFS)

Чекад Санат Фараз Азия (CSFA)

Позже на этой неделе в парламенте также будет внесен новый закон об усилении торговых санкций против Ирана, направленных на предметы, которые используются в производстве баллистических ракет, БПЛА и другого оружия - говорится в заявлении МИД Британии.

Напомним,

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.