ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

Совет Европейского Союза продлил еще на полгода действие санкций против 2,2 тысячи человек за войну против Украины. Санкционные ограничения продлили до 15 марта 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года - говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц.

В рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение исключить из санкционного списка 7 человек, пять из которых умерли.

Европейский совет также призвал к полному и эффективному соблюдению санкций, а также к дальнейшим мерам по противодействию их обхода и заявил, что ЕС по-прежнему готов и дальше ограничивать способность России вести войну.

Дополнение

Как указал редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк, послы Европейского Союза накануне согласовали продление санкции против России, исключив из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря «вагнеровцев» Виолетту пригожину.