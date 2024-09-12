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Google, Microsoft та Miro: світові IT-сервіси йдуть з рф через нові санкції США

Google, Microsoft та Miro: світові IT-сервіси йдуть з рф через нові санкції США

Київ • УНН

 • 17767 перегляди

Низка провідних IT-компаній оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень з 12 вересня. Google, Microsoft, Atlassian, Notion, Miro та інші сервіси обмежують або припиняють роботу в РФ.

На тлі санкцій США проти росії низка світових сервісів 12 вересня припинили свою роботу на території рф. Про це розповіли в МЗС України, передає УНН.

Деталі

США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері – низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня

- йдеться в заяві українського МЗС.

Зокрема у зв'язку з новими санкціями: 

  •  Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense
  • Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку
  • Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ
  • Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти
  • Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів
  • Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера
  • Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни

Окрім того, нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.

Нагадаємо

Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року дію санкцій проти 2,2 тисячі осіб за війну проти України. Санкційні обмеження подовжили до 15 березня 2025 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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