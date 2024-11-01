OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 110123 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 127755 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 130612 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 131642 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 161623 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 129859 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 191567 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 129077 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124638 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 172531 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

02:35 • 105897 просмотра
Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

02:50 • 108003 просмотра
Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

03:13 • 101919 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 110641 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 98671 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 161623 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 152181 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 191568 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 158658 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 172531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 98671 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 110641 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 97660 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 103310 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 88338 просмотра
Актуальное
OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете

OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете

Киев  •  УНН

11:08 • 4781 просмотра

Read in English

OpenAI представила SearchGPT - новую функцию поиска в Интернете для ChatGPT. Технология позволит пользователям получать актуальную информацию и ссылки на сайты, создавая конкуренцию Google.

Компания, создавшая чат-бота ChatGPT, заявила о новой функции, которая позволит пользователям осуществлять поиск в Интернете с помощью искусственного интеллекта.

Пишет УНН с ссылкой на The Verge и Der Spiegel.

Прототип под названием SearchGPT, технология которого включена в новую функцию поиска ChatGPT, был презентован OpenAI еще летом 2024 года.

Недавно стало известно, что этот продукт с помощью ИИ будет выводить ссылки на сайты, по которым запрашивается информация. Пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, чтобы улучшить ответы.

Операторы сайтов могут сами решать, хотят ли они появляться в результатах поиска обновления ChatGPT или нет, говорится в сообщении.

россия оштрафовала Google на астрономическую сумму с 36 нулями31 октября 2024, 14:44 • 14802 просмотра

Вероятно, с помощью расширения для своего ИИ-продукта ChatGPT компания OpenAI хочет зайнти долю рынка и подвинуть в объеме рекламных доходов поискового оператора Google.

Справочно

До сих пор ChatGPT не мог выполнять поиск в Интернете. Соответственно, чат-бот, которого компания OpenAI запустила в 2022 году, не имел доступа к самой свежей информации.

Украина внедряет AI-системы для беспилотников: что это изменит на поле боя31 октября 2024, 20:36 • 17919 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ
ukrainaУкраина
googleГугл