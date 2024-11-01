OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете
Киев • УНН
OpenAI представила SearchGPT - новую функцию поиска в Интернете для ChatGPT. Технология позволит пользователям получать актуальную информацию и ссылки на сайты, создавая конкуренцию Google.
Компания, создавшая чат-бота ChatGPT, заявила о новой функции, которая позволит пользователям осуществлять поиск в Интернете с помощью искусственного интеллекта.
Пишет УНН с ссылкой на The Verge и Der Spiegel.
Прототип под названием SearchGPT, технология которого включена в новую функцию поиска ChatGPT, был презентован OpenAI еще летом 2024 года.
Недавно стало известно, что этот продукт с помощью ИИ будет выводить ссылки на сайты, по которым запрашивается информация. Пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, чтобы улучшить ответы.
Операторы сайтов могут сами решать, хотят ли они появляться в результатах поиска обновления ChatGPT или нет, говорится в сообщении.
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Вероятно, с помощью расширения для своего ИИ-продукта ChatGPT компания OpenAI хочет зайнти долю рынка и подвинуть в объеме рекламных доходов поискового оператора Google.
Справочно
До сих пор ChatGPT не мог выполнять поиск в Интернете. Соответственно, чат-бот, которого компания OpenAI запустила в 2022 году, не имел доступа к самой свежей информации.
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