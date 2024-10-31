Российский суд оштрафовал Google на два ундецильйона рублей - двойку с 36 нулями - за ограничение российских государственных каналов СМИ на YouTube, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В долларовом эквиваленте это означает, что технологическому гиганту предписано выплатить $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Несмотря на то, что это одна из самых богатых компаний в мире, это значительно больше чем $2 трлн, которые стоит Google.

Фактически это намного больше, чем мировой ВВП, который, по оценкам Международного валютного фонда, составляет $110 трлн.

Штраф достиг такого гигантского уровня, потому что, как сообщают государственные росСМИ, он удваивается ежедневно, когда его не платят.

Спикер кремля дмитрий песков, по данным росСМИ, признал, что "даже не может произнести эту цифру", но призвал "руководство Google обратить внимание".

Компания не давала публичных комментариев и не ответила на запрос BBC о заявлении.

В СМИ рф сообщают, что штраф на Google связан с ограничением контента 17 российских медиаканалов на YouTube.

Хотя это началось в 2020 году, ситуация обострилась после полномасштабного вторжения россии в Украину через два года.

Это привело к тому, что большинство западных компаний ушли из россии, а ведение бизнеса там также было жестко ограничено санкциями.

Российские СМИ также были запрещены в Европе, что вызвало ответные меры со стороны москвы.

Дополнение

Это событие стало последней эскалацией отношений между россией и американским технологическим гигантом.

В мае 2021 года российский медиарегулятор роскомнадзор обвинил Google в ограничении YouTube доступа к российским медиаресурсам, включая RT и Sputnik, и поддержке "незаконной протестной деятельности".

Затем, в июле 2022 года, россия оштрафовала Google на 21,1 млрд рублей за то, что компания не ограничила доступ к так называемым "запрещенным" материалам о войне в Украине и другому контенту.