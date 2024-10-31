Украина внедряет AI-системы для беспилотников: что это изменит на поле боя
Киев • УНН
Украина внедряет десятки систем искусственного интеллекта для усиления беспилотных операций. Новые AI-решения позволят дронам действовать автономно даже в зонах с мощными помехами сигнала.
Украина внедряет десятки систем искусственного интеллекта, которые усилят ее беспилотные операции на поле боя. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Благодаря использованию инновационных отечественных AI-решений украинские беспилотники получают возможность действовать автономно даже в зонах, где традиционные ручные дроны становятся неэффективными из-за мощных помех сигнала.
Такие дополненные системы искусственного интеллекта способны автоматически обнаруживать цели и вести дешевые взрывные дроны к их объектам, обходя стандартные средства радиоэлектронной борьбы. Эта стратегия позволяет повысить эффективность беспилотных ударов, снижая при этом риск для украинских операторов, которые ранее вынуждены были управлять дронами вручную.
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