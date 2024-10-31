От умных протезов до магического управления дронами: Федоров показал новую технологию
Киев • УНН
Esper Bionics разрабатывает систему MARS, которая использует сенсоры и ИИ для управления протезом через мышцы. Технология позволит контролировать дроны движениями протезированной конечности и мышечными сокращениями.
Новая система управления протезом MARS использует специальные сенсоры и искусственный интеллект для распознавания движений мышц. Пользователь сможет управлять дроном, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая различные мышцы. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
«Участник Brave1 Esper Bionics тестирует новую технологию. Новая система управления протезом MARS использует специальные сенсоры и искусственный интеллект для распознавания движений мышц. Благодаря решению протез буквально может понимать намерения пользователя. Этот подход делает управление протезом более естественным, а в будущем открывает новые возможности для управления технологиями, например дронами», - написал Федоров.
По его словам, пользователь сможет управлять дроном, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая различные мышцы.
«Принцип похож на компьютерную мышь: движением руки контролируется направление и угол дрона, а мышечными напряжениями - функции, такие как нажатие кнопок. Esper Bionics уже тестируют прототип, а в следующем году планируют выпустить версию для рынка», - заявил Федоров.
Дополнение
Федоров сообщал, что на платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний. Из них 99% не существовало до 2022 года вообще.