На платформі Brave1 зареєстровано 3 тис. компаній, з них 99% не існувало до 2022 року - Федоров
Київ • УНН
На платформі Brave1 зареєстровано 3 тис. компаній, з яких 99% створені після 2022 року. Платформа надає гранти та експертизу для розвитку оборонних технологій, зокрема у сфері ракет та боєприпасів.
На платформі оборонного кластера Brave1 зареєстровано 3 тис. компаній. З них 99% не існувало до 2022 року взагалі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано 3 тис. компаній. З них 99% не існувало до 2022 року взагалі. Тобто ми надаємо цим компаніям гранти для того, щоб вони розвивалися, даємо експертизу від Міноборони, Мінстратегпром, від Генерального штабу, всіх Сил оборони. Допомагаємо цим компаніям зрозуміти, який нам потрібен продукт й щоб вони націлилися та сфокусувалися на його розвитку
Він зазначив, що Brave1 видав грантів на більш як 8 млн дол. та зараз почав видавати гранти на ракети.
"В наступному році будуть гранти в напрямку виробництва пороху й різних речовин, які необхідні для того, щоб розбудовувати сферу снарядів, боєприпасів в нашій країні", - зазначив Федоров.
Доповнення
Федоров заявляв, що в Україні є стартапи, здатні швидко змінювати ситуацію на фронті, але потрібна фінансова підтримка.
Brave1 підписав меморандум про співпрацю з Центром оборони та безпеки Данії07.10.24, 18:10 • 47419 переглядiв