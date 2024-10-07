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В Україні розпочали надавати гранти на розробку ракет у цьому році

В Україні розпочали надавати гранти на розробку ракет у цьому році

Київ • УНН

 • 12609 перегляди

В Україні розпочали надавати гранти на розробку ракет у 2024 році. У 2025 році планується надання грантів для порохових заводів, що має стимулювати інвестиції в оборонну промисловість.

В Україні у цьому році розпочали надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

"В цьому році ми почали видавати гранти на ракети, в наступному році ми будемо давати гранти на порохові заводи… Це безповоротні гранти, які виступить гарантією, що інвестиції будуть окупатись", - розповів Федоров.

За його словами, суми інвестицій на проєкти Brave1 у 2024 році збільшились.

Доповнення

1 жовтня повідомлялося, що Brave1 видав на розвиток оборонних технологій вже 344 гранти на загальну суму понад 8 млн доларів.

Міністр оборони Умєров заявляв, що Україна у 2025 році збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що наразі Україна виготовляє те, що раніше не виготовляла, а саме снаряди калібру 155 мм, далекобійні та морські дрони. Також в Україні створюється основа для використання західної бронетехніки та розвивається ракетна програма.

У жовтні Президент Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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