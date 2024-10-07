В Украине начали предоставлять гранты на разработку ракет в этом году

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  178422 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  197897 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197295 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  184907 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  133716 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  114890 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125635 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124453 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124513 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Украине начали предоставлять гранты на разработку ракет в этом году

В Украине начали предоставлять гранты на разработку ракет в этом году

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:01  •  2065 просмотра

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В Украине начали предоставлять гранты на разработку ракет в 2024 году. В 2025 году планируется предоставление грантов для пороховых заводов, что должно стимулировать инвестиции в оборонную промышленность.

В Украине в этом году начали предоставлять гранты на разработку ракет, а в 2025 году планируется предоставление грантов для пороховых заводов. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

«В этом году мы начали выдавать гранты на ракеты, в следующем году мы будем давать гранты на пороховые заводы... Это безвозвратные гранты, которые выступят гарантией, что инвестиции будут окупаться», - рассказал Федоров.

По его словам, суммы инвестиций на проекты Brave1 в 2024 году увеличились.

Дополнение

1 октября сообщалось, что Brave1 выдал на развитие оборонных технологий уже 344 гранта на общую сумму более 8 млн долларов.

Министр обороны Умеров заявлял, что Украина в 2025 году увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас Украина производит то, что раньше не производила, а именно снаряды калибра 155 мм, дальнобойные и морские дроны. Также в Украине создается основа для использования западной бронетехники и развивается ракетная программа.

В октябре Президент Зеленский заявил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина