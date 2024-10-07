В Украине начали предоставлять гранты на разработку ракет в этом году

В Украине в этом году начали предоставлять гранты на разработку ракет, а в 2025 году планируется предоставление грантов для пороховых заводов. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

«В этом году мы начали выдавать гранты на ракеты, в следующем году мы будем давать гранты на пороховые заводы... Это безвозвратные гранты, которые выступят гарантией, что инвестиции будут окупаться», - рассказал Федоров.

По его словам, суммы инвестиций на проекты Brave1 в 2024 году увеличились.

Дополнение

1 октября сообщалось, что Brave1 выдал на развитие оборонных технологий уже 344 гранта на общую сумму более 8 млн долларов.

Министр обороны Умеров заявлял, что Украина в 2025 году увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас Украина производит то, что раньше не производила, а именно снаряды калибра 155 мм, дальнобойные и морские дроны. Также в Украине создается основа для использования западной бронетехники и развивается ракетная программа.

В октябре Президент Зеленский заявил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты.