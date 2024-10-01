Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".
Нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.
За словами зеленського, лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.
"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20", - повідомив Зеленський.
За словами Глави держави, в Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".
"Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - резюмував він.
Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський01.10.24, 20:52 • 23344 перегляди