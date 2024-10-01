Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети

ukenru
11:37 • 18682 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 44986 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 79521 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 136088 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 179283 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 258660 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165658 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141761 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128236 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 195999 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124996 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 60985 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 94535 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 71068 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 56769 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124990 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 258662 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196000 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226327 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4577 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 16773 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 21491 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 26756 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37222 перегляди
Актуальне
Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети

Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети

Київ • УНН

 • 42372 перегляди

Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.

За словами зеленського, лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.

"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20", - повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, в Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".

"Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - резюмував він.

Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський01.10.24, 20:52 • 23344 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаТехнології
r-360-neptuneR-360 Neptune
marder-boiova-mashyna-pikhotyМардер (бойова машина піхоти)
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63