Федоров: в Україні є стартапи, здатні швидко змінювати ситуацію на фронті, але потрібна фінансова підтримка
Київ • УНН
Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що в Україні є стартапи, які можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою. Він наголосив на необхідності фінансової підтримки для цих інноваційних проектів.
В Україні є стартапи, які можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою. Проте їм потрібна фінансова підтримка. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.
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"Один з таких інсайдів, який я зловив нещодавно, що вже існує технологія, якою ми переможемо росіян. Тому що FPV-дрони існували до 2022 року до повномасштабного вторгнення, агро-дрони, які стали великими ударними коптерами, існували до 2022 року, човни-камікадзе, у принципі, як вони також існували, і Starlink, і супутниковий зв'язок, дистанційне управління. Наземні платформи логістичні вже існували раніше", - сказав Федоров.
Урядовець вважає, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які допоможуть перемогти росіян.
Тобто на сьогодні точно, я думаю, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які нам допоможуть перемогти росіян. Дуже важливо, щоб ми вміли прогнозувати ці технології
Окрім того, він повідомив, що сьогодні створюється нова розподілена доктрина боротьби з ракетами і "шахедами".
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"Ми створили велику кількість мобільно-вогневих груп, які використовують спеціальний soft, спеціальні приціли, використовують акустичні сенсори для того, щоб фіксувати політ дронів і ракет. Ця система працює розподілено", - сказав Федоров, відзначивши перехід "від традиційного важкого ППО, яке управляється централізовано".
Також він зазначив, що є виклики, з якими в Україні не знали, як боротися, але завдяки швидким рішенням, інноваціям й іншому асиметричному погляду на виклики Україна бореться з цими викликами.
"І ще раз підкреслюю, що в Україні є стартапи, які можуть змінювати швидко ситуацію на полі бою. Їм потрібна фінансова підтримка, потрібно бустити, підтримувати підприємців, які працюють над цими стартапами", - сказав Федоров.
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