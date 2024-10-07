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Федоров: в Україні є стартапи, здатні швидко змінювати ситуацію на фронті, але потрібна фінансова підтримка

Київ • УНН

 • 12905 перегляди

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що в Україні є стартапи, які можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою. Він наголосив на необхідності фінансової підтримки для цих інноваційних проектів.

В Україні є стартапи, які можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою. Проте їм потрібна фінансова підтримка. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Один з таких інсайдів, який я зловив нещодавно, що вже існує технологія, якою ми переможемо росіян. Тому що FPV-дрони існували до 2022 року до повномасштабного вторгнення, агро-дрони, які стали великими ударними коптерами, існували до 2022 року, човни-камікадзе, у принципі, як вони також існували, і Starlink, і супутниковий зв'язок, дистанційне управління. Наземні платформи логістичні вже існували раніше", - сказав Федоров. 

Урядовець вважає, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які допоможуть перемогти росіян.

Тобто на сьогодні точно, я думаю, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які нам допоможуть перемогти росіян. Дуже важливо, щоб ми вміли прогнозувати ці технології

- заявив Федоров. 

Окрім того, він повідомив, що сьогодні створюється нова розподілена доктрина боротьби з ракетами і "шахедами". 

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський02.09.24, 19:02 • 17210 переглядiв

"Ми створили велику кількість мобільно-вогневих груп, які використовують спеціальний soft, спеціальні приціли, використовують акустичні сенсори для того, щоб фіксувати політ дронів і ракет. Ця система працює розподілено", - сказав Федоров, відзначивши перехід "від традиційного важкого ППО, яке управляється централізовано".

Також він зазначив, що є виклики, з якими в Україні не знали, як боротися, але завдяки швидким рішенням, інноваціям й іншому асиметричному погляду на виклики Україна бореться з цими викликами. 

"І ще раз підкреслюю, що в Україні є стартапи, які можуть змінювати швидко ситуацію на полі бою. Їм потрібна фінансова підтримка, потрібно бустити, підтримувати підприємців, які працюють над цими стартапами", - сказав Федоров. 

Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів - Зеленський01.10.24, 20:30 • 35063 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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