Федоров: в Україні є стартапи, здатні швидко змінювати ситуацію на фронті, але потрібна фінансова підтримка

В Україні є стартапи, які можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою. Проте їм потрібна фінансова підтримка. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

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"Один з таких інсайдів, який я зловив нещодавно, що вже існує технологія, якою ми переможемо росіян. Тому що FPV-дрони існували до 2022 року до повномасштабного вторгнення, агро-дрони, які стали великими ударними коптерами, існували до 2022 року, човни-камікадзе, у принципі, як вони також існували, і Starlink, і супутниковий зв'язок, дистанційне управління. Наземні платформи логістичні вже існували раніше", - сказав Федоров.

Урядовець вважає, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які допоможуть перемогти росіян.

Тобто на сьогодні точно, я думаю, що існує технологія або технології, які можна інтегрувати між собою, які нам допоможуть перемогти росіян. Дуже важливо, щоб ми вміли прогнозувати ці технології - заявив Федоров.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні створюється нова розподілена доктрина боротьби з ракетами і "шахедами".

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"Ми створили велику кількість мобільно-вогневих груп, які використовують спеціальний soft, спеціальні приціли, використовують акустичні сенсори для того, щоб фіксувати політ дронів і ракет. Ця система працює розподілено", - сказав Федоров, відзначивши перехід "від традиційного важкого ППО, яке управляється централізовано".

Також він зазначив, що є виклики, з якими в Україні не знали, як боротися, але завдяки швидким рішенням, інноваціям й іншому асиметричному погляду на виклики Україна бореться з цими викликами.

"І ще раз підкреслюю, що в Україні є стартапи, які можуть змінювати швидко ситуацію на полі бою. Їм потрібна фінансова підтримка, потрібно бустити, підтримувати підприємців, які працюють над цими стартапами", - сказав Федоров.

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