Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка

В Украине есть стартапы, которые могут быстро менять ситуацию на поле боя. Однако им нужна финансовая поддержка. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

Детали

"Один из таких инсайдов, который я поймал недавно, что уже существует технология, которой мы победим россиян. Потому что FPV-дроны существовали до 2022 года до полномасштабного вторжения, агродроны, которые стали большими ударными коптерами, существовали до 2022 года, лодки-камикадзе, в принципе, как они также существовали, и Starlink, и спутниковая связь, дистанционное управление. Наземные платформы логистические уже существовали ранее", - сказал Федоров.

Чиновник считает, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые помогут победить россиян.

То есть на сегодня точно, я думаю, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые нам помогут победить россиян. Очень важно, чтобы мы умели прогнозировать эти технологии - заявил Федоров.

Кроме того, он сообщил, что сегодня создается новая распределенная доктрина борьбы с ракетами и "шахедами".

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"Мы создали большое количество мобильно-огневых групп, которые используют специальный soft, специальные прицелы, используют акустические сенсоры для того, чтобы фиксировать полет дронов и ракет. Эта система работает распределенно", - сказал Федоров, отметив переход „от традиционного тяжелого ПВО, которое управляется централизованно".

Также он отметил, что есть вызовы, с которыми в Украине не знали, как бороться, но благодаря быстрым решениям, инновациям и другому асимметричному взгляду на вызовы Украина борется с этими вызовами.

"И еще раз подчеркиваю, что в Украине есть стартапы, которые могут менять быстро ситуацию на поле боя. Им нужна финансовая поддержка, нужно бустить, поддерживать предпринимателей, которые работают над этими стартапами", - сказал Федоров.

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