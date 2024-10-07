Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка
Киев • УНН
Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что в Украине есть стартапы, которые могут быстро менять ситуацию на поле боя. Он отметил необходимость финансовой поддержки для этих инновационных проектов.
В Украине есть стартапы, которые могут быстро менять ситуацию на поле боя. Однако им нужна финансовая поддержка. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.
Детали
"Один из таких инсайдов, который я поймал недавно, что уже существует технология, которой мы победим россиян. Потому что FPV-дроны существовали до 2022 года до полномасштабного вторжения, агродроны, которые стали большими ударными коптерами, существовали до 2022 года, лодки-камикадзе, в принципе, как они также существовали, и Starlink, и спутниковая связь, дистанционное управление. Наземные платформы логистические уже существовали ранее", - сказал Федоров.
Чиновник считает, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые помогут победить россиян.
То есть на сегодня точно, я думаю, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые нам помогут победить россиян. Очень важно, чтобы мы умели прогнозировать эти технологии
Кроме того, он сообщил, что сегодня создается новая распределенная доктрина борьбы с ракетами и "шахедами".
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"Мы создали большое количество мобильно-огневых групп, которые используют специальный soft, специальные прицелы, используют акустические сенсоры для того, чтобы фиксировать полет дронов и ракет. Эта система работает распределенно", - сказал Федоров, отметив переход „от традиционного тяжелого ПВО, которое управляется централизованно".
Также он отметил, что есть вызовы, с которыми в Украине не знали, как бороться, но благодаря быстрым решениям, инновациям и другому асимметричному взгляду на вызовы Украина борется с этими вызовами.
"И еще раз подчеркиваю, что в Украине есть стартапы, которые могут менять быстро ситуацию на поле боя. Им нужна финансовая поддержка, нужно бустить, поддерживать предпринимателей, которые работают над этими стартапами", - сказал Федоров.
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