Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка

ukenru
Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  105824 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  178370 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  197844 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197246 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  184879 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  133694 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  114874 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125633 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124452 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124512 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление

Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление

  •  98416 просмотра
На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

  •  96588 просмотра
В Запорожской области построят восьмую подземную школу

В Запорожской области построят восьмую подземную школу

  •  108156 просмотра
Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

  •  110228 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  121643 просмотра
публикации
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  5450 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  88283 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  163973 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  178688 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  189307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  121641 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  102640 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  101086 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  106328 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  104743 просмотра
Актуальное
Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка

Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:11  •  893 просмотра

Read in English

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что в Украине есть стартапы, которые могут быстро менять ситуацию на поле боя. Он отметил необходимость финансовой поддержки для этих инновационных проектов.

В Украине есть стартапы, которые могут быстро менять ситуацию на поле боя. Однако им нужна финансовая поддержка. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

Детали

"Один из таких инсайдов, который я поймал недавно, что уже существует технология, которой мы победим россиян. Потому что FPV-дроны существовали до 2022 года до полномасштабного вторжения, агродроны, которые стали большими ударными коптерами, существовали до 2022 года, лодки-камикадзе, в принципе, как они также существовали, и Starlink, и спутниковая связь, дистанционное управление. Наземные платформы логистические уже существовали ранее", - сказал Федоров. 

Чиновник считает, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые помогут победить россиян.

То есть на сегодня точно, я думаю, что существует технология или технологии, которые можно интегрировать между собой, которые нам помогут победить россиян. Очень важно, чтобы мы умели прогнозировать эти технологии

- заявил Федоров. 

Кроме того, он сообщил, что сегодня создается новая распределенная доктрина борьбы с ракетами и "шахедами". 

Украине нужны инвестиции от партнеров для массового производства дальнобойных ракет и дронов - Зеленский2 сентября 2024, 16:02 • 16757 просмотров

"Мы создали большое количество мобильно-огневых групп, которые используют специальный soft, специальные прицелы, используют акустические сенсоры для того, чтобы фиксировать полет дронов и ракет. Эта система работает распределенно", - сказал Федоров, отметив переход „от традиционного тяжелого ПВО, которое управляется централизованно".

Также он отметил, что есть вызовы, с которыми в Украине не знали, как бороться, но благодаря быстрым решениям, инновациям и другому асимметричному взгляду на вызовы Украина борется с этими вызовами. 

"И еще раз подчеркиваю, что в Украине есть стартапы, которые могут менять быстро ситуацию на поле боя. Им нужна финансовая поддержка, нужно бустить, поддерживать предпринимателей, которые работают над этими стартапами", - сказал Федоров. 

Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов - Зеленский1 октября 2024, 17:30 • 33915 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина