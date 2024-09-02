Украине нужны инвестиции от партнеров для массового производства дальнобойных ракет и дронов - Зеленский

Украине не хватает средств для массового производства дальнобойных ракет и дронов, поэтому Киев нуждается в инвестициях от партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Мы начали производить дальнобойные наши дроны, а также начали работать над ракетной программой и также результативно. На сегодня нам нужны деньги, вкладывать деньги в наше производство. Я делился с премьером Нидерландов и с другими партнерами, мы работаем над тем, чтобы мы могли получить соответствующие деньги. У нас в государстве на сегодня этих денег не хватает для массового производства - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, а для того, чтобы опережать Россию надо больше и быстрее.

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Дополнение

Зеленский сообщал, что Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.