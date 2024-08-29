Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

Радиус действия первой отечественной баллистической ракеты - 600-700 км. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE, и добавил, что понять, насколько эффективно будет работать это оружие, возможно только со временем, передает корреспондент УНН.

На вопрос, баллистическая ли ракета 500+ км, Подоляк ответил: «600-700 км, как Президент сказал. Но я думаю, что это все вопросы, которые мы с вами увидим, когда они будут эффективно работать».

Дополнение

27 августа Президент Украины Владимир Зеленский объявил о положительном испытании первой отечественной баллистической ракеты.