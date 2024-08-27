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Зеленський: було позитивне випробування першої української балістичної ракети

Київ • УНН

 • 60911 перегляди

Президент України повідомив про позитивне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Це важливий крок у розвитку оборонного потенціалу країни та зміцненні її безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Про це Глава держави сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.  

Думав, що про це рано говорити, але хотілось б, щоб була оцінка суспільства… Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я вітаю з цим наш оборонно-промисловий комплекс

- сказав Зеленський.

Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський24.08.24, 12:18 • 26480 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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