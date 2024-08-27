Зеленський: було позитивне випробування першої української балістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Про це Глава держави сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Думав, що про це рано говорити, але хотілось б, щоб була оцінка суспільства… Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я вітаю з цим наш оборонно-промисловий комплекс