Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о положительном испытании первой отечественной баллистической ракеты. Это важный шаг в развитии оборонного потенциала страны и укреплении ее безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном испытании первой отечественной баллистической ракеты. Об этом Глава государства сказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.
Думал, что об этом рано говорить, но хотелось бы, чтобы была оценка общества... Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я поздравляю с этим наш оборонно-промышленный комплекс
Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський24 августа 2024, 09:18 • 25991 просмотр