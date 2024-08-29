Подоляк: перша балістична ракета України - це 600-700 км радіуса дії
Київ • УНН
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк повідомив про радіус дії першої вітчизняної балістичної ракети. Президент Зеленський раніше оголосив про успішне випробування цієї зброї.
Радіус дії першої вітчизняної балістичної ракети — 600-700 км. Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE, та додав, що зрозуміти, наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо лише з часом, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи балістична ракета 500+ км, Подоляк відповів: "600-700 км, як Президент сказав. Але я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вони будуть ефективно працювати".
Доповнення
27 серпня Президент України Володимир Зеленський оголосив про позитивне випробування першої вітчизняної балістичної ракети.