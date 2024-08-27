В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд України вводить принцип "Воюй або працюй" та інші заходи для збільшення надходжень до бюджету. Це необхідно для фінансування оборони та виведення ринку праці з тіні.
В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй", який передбачає введення ряду заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року. Це те, що нам потрібно, щоб платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, фінансувати український оборонпром
Він перерахував кроки, які пропонуються, щоб зібрати додаткові кошти.
"В першу чергу – це збільшення внутрішніх запозичень, наш ринок готовий до цього. Друге – це збільшення ставки податку на прибуток для банків, третє – це розширення бази для військового збору і також підвищення ставок військового збору для окремих випадків. Також запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", який передбачає введення ряду заходів, які ринок праці виведуть з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат в галузях й для наповнення нашого бюджету", - розповів Шмигаль.
Доповнення
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим.