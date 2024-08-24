"Підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти" - міністр фінансів
Київ • УНН
Сергій Марченко заявив про необхідність збільшення податків для фінансування сектору безпеки та оборони. Мінфін шукає компромісний варіант з парламентом щодо підвищення податків, який буде прийнятним для суспільства та бізнесу.
Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає УНН.
Війна вона досить ненажерлива, вона зжирає все. І те, що ми зараз виходимо на 2,2 трильйона гривень на сектор безпеки та оборони - це вже є такий викликом, на який ми маємо реагувати. Тому підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти
За його словами, Мінфін шукає компромісний варіант з парламентарями щодо підвищення податків. Марченко вважає, що найближчим часом сторони дійдуть до компромісної пропозиції, яку "суспільство і бізнес готові будуть сприймати".
Марченко розповів, що Україна зараз буде вимушена переглядати бюджет, збільшити видатки сектору безпеки та оборони.
"У нас нема більшого вибору. А з джерелами, яким чином ми будемо робити це, я, думаю, ми знаємо компроміс і вийдемо на прийнятний варіант, який забезпечить інтереси як військових так і економіки, яке працює", - розповів Марченко.
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