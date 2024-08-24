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"Підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти" - міністр фінансів

"Підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти" - міністр фінансів

Київ • УНН

 • 42891 перегляди

Сергій Марченко заявив про необхідність збільшення податків для фінансування сектору безпеки та оборони. Мінфін шукає компромісний варіант з парламентом щодо підвищення податків, який буде прийнятним для суспільства та бізнесу.

Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає УНН

Війна вона досить ненажерлива, вона зжирає все. І те, що ми зараз виходимо на 2,2 трильйона гривень на сектор безпеки та оборони - це вже є такий викликом, на який ми маємо реагувати. Тому підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти  

- заявив Марченко. 

За його словами, Мінфін шукає компромісний варіант з парламентарями щодо підвищення податків. Марченко вважає, що найближчим часом сторони дійдуть до компромісної пропозиції, яку "суспільство і бізнес готові будуть сприймати". 

Марченко розповів, що Україна зараз буде вимушена переглядати бюджет, збільшити видатки сектору безпеки та оборони. 

"У нас нема більшого вибору.  А з джерелами, яким чином ми будемо робити це, я, думаю, ми знаємо компроміс і вийдемо на прийнятний варіант, який забезпечить інтереси як військових так і економіки, яке працює", - розповів Марченко.

Рада провалила постанови, які блокували підписання законопроєкту про підвищення акцизного податку на паливо21.08.24, 14:54 • 31209 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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