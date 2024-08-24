Украина сейчас вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Война она достаточно прожорливая, она сжирает все. И то, что мы сейчас выходим на 2,2 триллиона гривен на сектор безопасности и обороны - это уже такой вызов, на который мы должны реагировать. Поэтому повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти - заявил Марченко.

По его словам, Минфин ищет компромиссный вариант с парламентариями по повышению налогов. Марчен считает, что в ближайшее время стороны придут к компромиссному предложению, которое «общество и бизнес готовы будут воспринимать».

Марченко рассказал, что Украина сейчас будет вынуждена пересматривать бюджет, увеличить расходы сектора безопасности и обороны.

«У нас нет большего выбора. [А с источниками, каким образом мы будем делать это, я, думаю, мы знаем компромисс и выйдем на приемлемый вариант, который обеспечит интересы как военных так и экономики, которое работает», - рассказал Марченко.

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