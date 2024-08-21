Рада провалила постановления, которые блокировали подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

Верховная Рада провалила пять постановлений, которые блокировали подписание законопроекта повышения акцизного налога на топливо уже с 1 сентября. В ближайшее время законопроект отправят на подпись председателю ВР Руслану Стефанчуку, а затем на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Все блокирующие постановления по законопроекту №11256-2 по повышению акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан председателем Парламента и Президентом Украины. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 01 сентября 2024 года - сообщил Железняк.

Дополнение

18 июля парламент принял во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. После этого депутаты внесли 5 постановлений, блокирующих подписание законопроекта.