В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

В Украине вводят принцип «Воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Сейчас у нас есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на нашу защиту, на нашу обороноспособность. Это сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд грн в этом году. Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того, чтобы закупать соответствующее оборудование, финансировать украинский оборонпром - сказал Шмыгаль.

Он перечислил шаги, которые предлагаются, чтобы собрать дополнительные средства.

«В первую очередь - это увеличение внутренних заимствований, наш рынок готов к этому. Второе - это увеличение ставки налога на прибыль для банков, третье - это расширение базы для военного сбора и также повышение ставок военного сбора для отдельных случаев. Также вводим принцип «Воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые рынок труда выведут из тени. Это важные моменты для увеличения количества рабочих мест, для повышения средних заработных плат в отраслях и для наполнения нашего бюджета», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что Украина сейчас вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.