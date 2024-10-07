Brave1 підписав меморандум про співпрацю з Центром оборони та безпеки Данії
Київ • УНН
Український кластер Brave1 уклав угоду з данським Центром оборони для співпраці у сфері оборонних технологій. На саміті Defense Tech Valley зібрали понад 1300 учасників, очікуються інвестиції до $50 млн до кінця року.
Український кластер оборонних інновацій Brave1 підписав меморандум про співпрацю з CenSec (Центром оборони, космосу та безпеки Данії), що відкриває нові можливості для співпраці у сфері оборонних технологій. Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.
Brave1 провів перший міжнародний інвестиційний саміт Defense Tech Valley,
присвячений українським оборонним інноваціям.
"У межах заходу кластер Brave1 підписав меморандум про співпрацю з CenSec (Центром оборони, космосу та безпеки Данії), що відкриває нові можливості для співпраці у сфері оборонних технологій", - повідомляє Мінцифра.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на платформі Brave1 щомісяця реєструють понад 200 технологічних розробок, і кожна з них потребує фінансування.
"За півтора року роботи Brave1 видав грантів на більше 8 млн дол. та активно займався matchmaking виробників й інвесторів. Очевидно, що цього недостатньо — для масштабування та якісного r&d потрібно залучати міжнародні фонди", - сказав Федоров.
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За його словами, саме для цього було зібрано в Києві 650+ розробників та понад 100 інвесторів.
Головні цифри саміту:
• понад 1 300 учасників
• понад 100 вітчизняних та міжнародних інвесторів
• 650 розробників із 250 команд
• презентації 28 команд з оборонними рішеннями
• прогнозовані інвестиції до 50 мільйонів доларів до кінця року.
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Доповнення
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков повідомляв, що Данія першою серед іноземних партнерів розпочала пряме фінансування українських оборонних підприємств. Така модель співпраці дає змогу Україні знижувати залежність від міжнародної допомоги та є значно дешевшим і ефективнішим способом виробництва сучасної зброї.