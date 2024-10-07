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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании

Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 15:10  •  2986 просмотра

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Украинский кластер Brave1 заключил соглашение с датским Центром обороны для сотрудничества в сфере оборонных технологий. На саммите Defense Tech Valley собрали более 1300 участников, ожидаются инвестиции до $50 млн до конца года.

Украинский кластер оборонных инноваций Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с CenSec (Центром обороны, космоса и безопасности Дании), что открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных технологий. Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.

Brave1 провел первый международный инвестиционный саммит Defense Tech Valley, посвященный украинским оборонным инновациям.

"В рамках мероприятия кластер Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с CenSec (Центром обороны, космоса и безопасности Дании), что открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных технологий", - сообщает Минцифра.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на платформе Brave1 ежемесячно регистрируют более 200 технологических разработок, и каждая из них требует финансирования.

"За полтора года работы Brave1 выдал грантов на более 8 млн долл. и активно занимался matchmaking производителей и инвесторов. Очевидно, что этого недостаточно - для масштабирования и качественного r&d нужно привлекать международные фонды", - сказал Федоров.

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины7 октября 2024, 09:54 • 90342 просмотра

По его словам, именно для этого было собрано в Киеве 650+ разработчиков и более 100 инвесторов.

Главные цифры саммита:

- более 1 300 участников

- более 100 отечественных и международных инвесторов

- 650 разработчиков из 250 команд

- презентации 28 команд с оборонительными решениями

- прогнозируемые инвестиции до 50 миллионов долларов до конца года. 

Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка7 октября 2024, 09:11 • 9842 просмотра

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщал, что Дания первой среди иностранных партнеров начала прямое финансирование украинских оборонных предприятий. Такая модель сотрудничества позволяет Украине снижать зависимость от международной помощи и является значительно более дешевым и эффективным способом производства современного оружия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
daniyaДания
ukrainaУкраина
kievКиев