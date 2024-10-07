Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании

Украинский кластер оборонных инноваций Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с CenSec (Центром обороны, космоса и безопасности Дании), что открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных технологий. Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.

Brave1 провел первый международный инвестиционный саммит Defense Tech Valley, посвященный украинским оборонным инновациям.

"В рамках мероприятия кластер Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с CenSec (Центром обороны, космоса и безопасности Дании), что открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных технологий", - сообщает Минцифра.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на платформе Brave1 ежемесячно регистрируют более 200 технологических разработок, и каждая из них требует финансирования.

"За полтора года работы Brave1 выдал грантов на более 8 млн долл. и активно занимался matchmaking производителей и инвесторов. Очевидно, что этого недостаточно - для масштабирования и качественного r&d нужно привлекать международные фонды", - сказал Федоров.

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По его словам, именно для этого было собрано в Киеве 650+ разработчиков и более 100 инвесторов.

Главные цифры саммита:

- более 1 300 участников

- более 100 отечественных и международных инвесторов

- 650 разработчиков из 250 команд

- презентации 28 команд с оборонительными решениями

- прогнозируемые инвестиции до 50 миллионов долларов до конца года.

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Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщал, что Дания первой среди иностранных партнеров начала прямое финансирование украинских оборонных предприятий. Такая модель сотрудничества позволяет Украине снижать зависимость от международной помощи и является значительно более дешевым и эффективным способом производства современного оружия.