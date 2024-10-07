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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:54  •  18871 просмотра

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Украина ведет переговоры со всеми партнерами по финансированию оборонных предприятий. Дания уже начала прямое финансирование, инвестируя почти 600 млн евро в украинское оборонное производство.

Переговоры по привлечению к финансированию украинских оборонных предприятий ведутся со всеми партнерами Украины. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

На вопрос со сколькими странами ведутся переговоры для того, чтобы они начали финансирование украинских оборонных предприятий, Гвоздяр ответила:

«Сейчас переговоры ведутся со всеми нашими партнерами. Они все на разных стадиях, но мы говорим об этом со всеми нашими партнерами, всеми кто нас поддерживает...Кто на финальной стадии не можем сказать, будем говорить, когда будет результат».

Украинские заводы готовы удвоить производство оружия, но не хватает средств - Зеленский11 сентября 2024, 16:07 • 39141 просмотр

Дополнение

Минобороны сообщало, что министр обороны Украины Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписали Письмо о намерениях по реализации финансовой поддержки оборонного производства в Украине.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщал, что Дания первой среди иностранных партнеров начала прямое финансирование украинских оборонных предприятий. Такая модель сотрудничества позволяет Украине снижать зависимость от международной помощи и является значительно более дешевым и эффективным способом производства современного оружия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
troels-lund-poulsenТроэльс Лунд Поульсен
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