Перемовини ведуться з усіма партнерами: Мінстратегпром про залучення до фінансування оборонних підприємств України

Перемовини щодо залучення до фінансування українських оборонних підприємств ведуться з усіма партнерами України. Про це журналісту УНН повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

На запитання зі скількома країнами ведуться перемовини для того, щоб вони почали фінансування українських оборонних підприємств, Гвоздяр відповіла:

"Зараз перемовини ведуться з усіма нашими партнерами. Вони всі на різних стадіях, але ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, всіма хто нас підтримує…Хто на фінальній стадії не можемо сказати, будемо говорити, коли буде результат".

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Доповнення

Міноборони повідомляло, що міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали Лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков повідомляв, що Данія першою серед іноземних партнерів розпочала пряме фінансування українських оборонних підприємств. Така модель співпраці дає змогу Україні знижувати залежність від міжнародної допомоги та є значно дешевшим і ефективнішим способом виробництва сучасної зброї.