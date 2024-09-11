Українські заводи готові подвоїти виробництво зброї, але не вистачає коштів - Зеленський 

Українські заводи готові подвоїти виробництво зброї, деякі компанії, зокрема приватні готові робити максимум і навіть в п’ятеро збільшити виробництво, але не вистачає коштів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Нам потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги нашого виробництва. У нас є ці можливості…Українські заводи, фабрики готові збільшити, подвоїти наше виробництво. Деякі компанії, зокрема приватні готові робити максимум і навіть в п’ятеро збільшити (виробництво - ред.), вони готові, але не вистачає грошей, щоб це зробити. Ми звертаємося до наших партнерів по допомогу, зокрема з фінансуванням – це дуже важливо, тому що у нас це робити дешевше і швидше", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Україні вийти на виробництво 1,5-2 млн дронів – цілком реально, але дуже мало грошей.

Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.