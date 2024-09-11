Украинские заводы готовы удвоить производство оружия, но не хватает средств - Зеленский

Украинские заводы готовы удвоить производство оружия, некоторые компании, в частности частные готовы делать максимум и даже в пять раз увеличить производство, но не хватает средств. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

«Нам нужны деньги для того, чтобы увеличить объемы нашего производства. У нас есть эти возможности...Украинские заводы, фабрики готовы увеличить, удвоить наше производство. Некоторые компании, в частности частные готовы делать максимум и даже в пять раз увеличить (производство - ред.), они готовы, но не хватает денег, чтобы это сделать. Мы обращаемся к нашим партнерам за помощью, в частности с финансированием - это очень важно, потому что у нас это делать дешевле и быстрее», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.

Шмыгаль отмечал, что сейчас в Украине есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.