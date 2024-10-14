На платформе Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний, из них 99% не существовало до 2022 года - Федоров

На платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний. Из них 99% не существовало до 2022 года вообще. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний. Из них 99% не существовало до 2022 года вообще. То есть мы предоставляем этим компаниям гранты для того, чтобы они развивались, даем экспертизу от Минобороны, Минстратегпром, от Генерального штаба, всех Сил обороны. Помогаем этим компаниям понять, какой нам нужен продукт и чтобы они нацелились и сфокусировались на его развитии