На платформе Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний, из них 99% не существовало до 2022 года - Федоров
Киев • УНН
На платформе Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний, из которых 99% созданы после 2022 года. Платформа предоставляет гранты и экспертизу для развития оборонных технологий, в частности в сфере ракет и боеприпасов.
На платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний. Из них 99% не существовало до 2022 года вообще. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано 3 тыс. компаний. Из них 99% не существовало до 2022 года вообще. То есть мы предоставляем этим компаниям гранты для того, чтобы они развивались, даем экспертизу от Минобороны, Минстратегпром, от Генерального штаба, всех Сил обороны. Помогаем этим компаниям понять, какой нам нужен продукт и чтобы они нацелились и сфокусировались на его развитии
Он отметил, что Brave1 выдал грантов на более чем 8 млн долл. и сейчас начал выдавать гранты на ракеты.
«В следующем году будут гранты в направлении производства пороха и различных веществ, которые необходимы для того, чтобы развивать сферу снарядов, боеприпасов в нашей стране», - отметил Федоров.
Дополнение
Федоров заявлял, что в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка.
Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании7 октября 2024, 15:10 • 46985 просмотров