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Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Киев  •  УНН

 • 184 просмотра

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Подборка увлекательных фантастических фильмов о взаимодействии людей с искусственным интеллектом и космических приключениях. Среди лент - "Дитя робота", "2001: Космическая Одиссея", "Она", "Экс-махина" и "После Янга".

Полеты в космос, тайны вселенной, опыты роли ИИ в обществе которые поднимают вопрос о том, что значит быть человеком - все это для ценителей увлекательного кино. УНН предлагает подборку фантастических фильмов которые можно посмотреть в эти выходные.

Дитя робота (I Am Mother) 2019 - события в фильме разворачиваются в будущем, после глобального катаклизма, в результате которого все человечество на Земле уничтожено. В изолированном от внешнего мира бункере активизируется программа, цель которой спасти людей от полного вымирания. Специальный робот-нянька выращивает из эмбриона ребенка, который может возродить человеческую цивилизацию. На протяжении многих лет робот обучает и воспитывает девочку, рассказывая ей о страшной катастрофе и о той роли, которую ей подготовили. Однако однажды на станцию проникает незнакомая женщина. Она делает все, чтобы девочка усомнилась в своих представлениях о мире и реальных намерениях матери-робота.

  • Жанр: Фильмы, Триллеры, Ужасы, Фантастика,
  • Страна: Австралия
  • Режиссер: Грант Спьютор
  • Актеры: Люк Хоукер, Glari Swonk, Клара Ругор-Ларсенд, Роуз Бирн.

2001: Космическая Одиссея (2001: A Space Odyssey) 1968 - миллионы лет назад на Землю попал черный монолит инопланетного происхождения, который сумел научить наземных приматов ручному труду, что способствовало дальнейшему развитию их мозга. В 2001 году н.э. эволюция позволила человечеству покорить окружающий космос и колонизировать Луну, где был найден такой же монолит, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Экипаж корабля "Дискавери" летит к орбите Юпитера для исследования еще одного обнаруженного черного прямоугольника.

  • Жанр: Приключения, Детективы, Фантастика
  • Страна: США, Великобритания
  • Режиссер: Стэнли Кубрик
  • Актеры: Кир Дали, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестер, Даниэль Ричтер, Леонард Росситер, Маргарет Тайзек.

Она (Her) 2013 - главный герой Теодор Туомбли переживает далеко не лучшие времена: впереди его ждет развод с любимой женщиной, с которой они провели в браке много лет. Для него это настоящая трагедия, и не возможно до конца понять, как все это сильно повлияет на его дальнейшую жизнь. Чтобы хоть как-то преодолеть одиночество, Теодор решает приобрести операционную систему, в основе которой лежит искусственный интеллект. Ее главной способностью является быстрое обучение, и то, что она очень быстро перенимает мышление своего хозяина. Вскоре, общение с операционной системой помогает Теодору пересмотреть свои взгляды на жизнь, и он даже начинает испытывать к ней некие чувства.

  • Жанр: Драмы, Фантастика, Романтические
  • Страна: США
  • Режиссер: Спайк Джонз
  • Актеры: Хоакин Феникс, Лиза Рени Питтс, Крис Пратт.

Экс-махина (Ex Machina) 2015 - гениальный программист Калеб давно работает на многомиллиардную корпорацию. Однажды ему предоставляется возможность посетить роскошный загородный дом своего босса. Калеба пригласили в коттедж для того чтобы провести исследования над новым искусственным интеллектом, воплощенным в женское тело. Компьютерный разум получил имя Эйва. Кроме того, что она была очень умная и красивая, получеловек-полуробот была наделена еще и глубоким внутренним миром. Понемногу Калеб начинает испытывать симпатию к Эйве, забывая, что это не женщина из крови и плоти.

  • Жанр: Детективы, Драмы, Триллеры, Фантастика
  • Страна: Великобритания
  • Режиссер: Алекс Гарленд
  • Актеры: Домналл Глисон, Кори Джонсон, Оскар Айзек, Алисия Викандер.

После Янга (After Yang) 2021 - события в фильме развиваются в будущем, где большую часть повседневной работы выполняют роботы. Общественный строй складывается таким образом, что детей-роботов покупают как нянек, занимающихся воспитанием детей со дня рождения и впоследствии становятся полноправными членами семьи. Джейк и Кира - супруги, которые решили усыновить девочку подросткового возраста, по имени Мика, которая проживала в Китае. В качестве няни в семье работает робот-андроид Янг, который неожиданно впадает в кому, пережив некий внутренний сбой. Отец и дочь пытаются спасти робота, который за время своей службы стал для них близким родственником наравне с человеком.

  • Жанр: Драмы, Фантастика
  • Страна: США
  • Режиссер: Когонада
  • Актеры: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Малея Эмма Тяндравиджая, Джастин Мин, Орлаг Кэссиди, Ричи Костер.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
avstraliyaАвстралия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты