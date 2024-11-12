Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Новый выпуск классического фильма ужасов может быть еще страшнее в итоге.

Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Блокбастер 1999 года "Ведьма из Блэр" впервые можно будет увидеть в том формате, в котором его создатели всегда хотели выпустить картину. На данный момент сформирован новый монтаж фильма с найденными кадрами. По словам одного из продюсеров фильма, Майкла Монелло, фильм наконец - через 25 лет после выхода в кинотеатры - получает именно тот формат видео, который отражает версию, которую его создатели (режиссеры Эдуардо Санчес и Даниэль Мирик) всегда планировали.

Новая версия "еще страшнее":

"Внешний вид, движение и резкие переходы в новой версии создают гораздо более страшный психологический эффект, чем во всех предыдущих версиях" - рассказал продюсер.

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Справочно

Первоначальный бюджет фильма составлял от $35 000 до $60 000. Фильм снимался на видео Hi8 и 16-миллиметровую черно-белую пленку и монтировался на Media 100XR.

Artisan Entertainment перевела отснятый материал проекта "Ведьма Блэр" на 35 мм, чтобы должным образом адаптировать его к формату, необходимому для подавляющего большинства кинотеатров в 1999 году.

"Это привело к серьезным ошибкам движения. Это придало пленке Hi8 зернистость и испортило все цвета коричневой облачностью, убивающей детали", - объясняет Майкл Монелло.

Бюджет достиг $600 000, но кассовые сборы фильма были чрезвычайно высокими и составили 248,3 миллиона долларов.

Дополнение

Ранее УНН передавал, что творческая группа хитового фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" настаивала на увеличении ретроактивной компенсации трем звездам фильма. Также были проведены "содержательные консультации" относительно будущего перезапуска.

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