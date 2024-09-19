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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

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18 сентября 2024, 21:25  •  1899 просмотра

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Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин» - 11 февраля 2025 года. Главного героя Геральта озвучит Даг Кокл, а фильм основан на рассказе Анджея Сапковского «Маленькая жертва».

Стриминговый сервис Netflix объявил, что аниме "Ведьмак: Сирены из глубин" выйдет 11 февраля 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на трейлер ленты на YouTube-канале Netflix.

Детали

Новый эксклюзивный клип из The Witcher: Sirens of the Deep. Мультфильм выходит на Netflix 11 февраля 2025 года

- указано в описании ленты. 

Главного героя, Геральта из Ривии, озвучит Даг Кокл. Он же представил зрителям первый фрагмент фильма.

К актерскому составу также присоединились Джои Бейти в роли барда Любистка и Аня Чалотра, которая озвучит волшебницу Еннефер. Кристина Врен подарит свой голос Эсси Давен.

Дополнение

"Ведьмак: Сирены из глубин" основан на рассказе Анджея Сапковского „Маленькая жертва". Это произведение не экранизировали в первом сезоне сериала "Ведьмак". Новый проект станет вторым анимационным фильмом во вселенной после "Ведьмак: Кошмар волка", который рассказывал историю происхождения Весемира, наставника Геральта.

Сценарий фильма написали Майк Островский и Рэй Бенджамин. Продюсером выступила Лорен Шмидт-Гиссрих. За анимацию отвечает Studio Mir. Режиссером стал Кан Хи Чул. Анджей Сапковский участвует в проекте в качестве творческого консультанта.

Напомним,

Netflix объявил о 5 сезоне сериала "Эмили в Париже". Новые эпизоды будут разворачиваться в Риме, где продолжатся отношения Эмили с итальянским модельером Марчелло.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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