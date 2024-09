Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Стриминговый сервис Netflix объявил, что аниме "Ведьмак: Сирены из глубин" выйдет 11 февраля 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на трейлер ленты на YouTube-канале Netflix.

Детали

Новый эксклюзивный клип из The Witcher: Sirens of the Deep. Мультфильм выходит на Netflix 11 февраля 2025 года