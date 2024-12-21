Под Кременцом на Тернопольщине в ДТП погиб младенец в Тернопольской области
Киев • УНН
В селе Старый Почаев автомобиль Chrysler Raw Van врезался в бетонные плиты. В результате аварии погиб 4-месячный младенец, а родители получили травмы.
В субботу, 21 декабря, около 10 часов утра, в селе Старый Почаев Кременецкого района произошло ДТП. В результате которого погиб младенец. Об этом сообщает Главное управление полиции в Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, 32-летний житель Кременецкого района на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобилем "Chrysler Raw Van" и въехал в бетонные плиты.
В автомобиле находились супруги и их четырехмесячный сын.
В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице. Телесные повреждения получили водитель и его жена.
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Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
Напомним
В Винницкой области водитель Opel Zafira во время разворота выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли трое пассажиров, четыре человека госпитализированы.