Тройное ДТП с автобусом произошло на трассе Одесса-Рени, есть пострадавшие
Киев • УНН
На трассе Одесса-Рени водитель Hyundai во время обгона автобуса столкнулся со встречным Ford, который затем врезался в автобус. Два человека из Ford госпитализированы, движение на участке затруднено.
На автодороге Одесса-Рени возле села Маяки произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате были госпитализированы два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
«Предварительно полицейские установили, что 60-летний водитель автомобиля Hyundai совершал обгон рейсового автобуса МАN под управлением 53-летнего мужчины, не убедившись в безопасности движения, в результате чего совершил столкновение со встречным автомобилем Ford под управлением 56-летнего мужчины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что последнего отбросило на встречную полосу, что привело к столкновению с рейсовым автобусом.
«В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и были госпитализированы водитель автомобиля Ford и его 56-летняя пассажирка. Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась», - информирует полиция.
После проверки водителей на состояние опьянения и установления полных обстоятельств происшествия, ей будет предоставлена правовая квалификация.
Также отмечается, что на данном участке дороги несколько затруднено движение транспорта.
Дополнение
В Гайсине в Винницкой области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в котором погибли три человека и четверо получили травмы.