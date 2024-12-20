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Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Киев  •  УНН

 • 5237 просмотра

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Lionsgate анонсировала сиквел успешного фильма «Можно только представить», который собрал $83 млн в прокате. К актерскому составу присоединится звезда сериала «Это мы» Майло Вентимилья в роли Тима Тиммонса.

Lionsgate и Kingdom Story Company готовятся к производству "Можно только представить 2" (I Can Only Imagine 2), сиквела прорывного хита "Можно только представить" (I Can Only Imagine), сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Фильм 2018 года собрал более 83 миллионов долларов в американском прокате. Режиссерами сиквела выступят Брент Маккоркл и Эндрю Эрвин по сценарию, написанному Маккорклом.

"I Can Only Imagine 2" продолжит вдохновляющую реальную историю Барта Милларда, которого снова играет Джон Майкл Финли. Среди других вернувшихся актеров - Деннис Куэйд, который снова исполнит свою роль Артура, и Трейс Эдкинс, который вернется в роли менеджера MercyMe Скотта Брикелла. Майло Вентимилья присоединяется к актерскому составу в новой роли певца/автора песен Тима Тиммонса.

Дополнение

С 2016 по 2022 год Вентимилья играл Джека Пирсона в драматическом сериале NBC "Это мы" (This is Us), который получил признание критиков, и имел несколько эпизодов. Он был трижды номинирован на премию "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Он также получил номинацию на премию Critic's Choice Award за лучшую мужскую роль в драматическом сериале и два года подряд выигрывал премию Гильдии киноактеров США за выдающуюся игру актерского состава в драматическом сериале.

Вентимилья недавно снялся в полнометражном фильме "Отряд "Дельта Форс" (Land of Bad) вместе с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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