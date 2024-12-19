НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

Заместитель председателя ГНС Евгений Сокур попал в центр нескольких расследований: недекларирование данных о гражданской жене Алине Лебедевой, возможный конфликт интересов из-за ее бизнеса, а также уголовное производство о превышении служебных полномочий. НАПК должно проверить есть ли в его действиях признаки незаконного обогащения, которые могут иметь уголовные последствия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель председателя Общественного совета при НАПК, член правления коалиции "RISE", председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Контекст

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо".

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что не внесение в декларацию данных о своей сожительнице, с которой совместно проживает и имеет взаимные права и обязанности Евгением Сокуром - это нарушение законодательства. "Если они совместно проживают более 180 дней, НАПК должно проверить этот факт и принять соответствующие меры", - отметил Миткалик.

Если факт совместного проживания подтвердится, по его словам, далее анализируются доходы и состояние сожительницы. "Чем больше имущества у сожительницы, тем больше будет сумма незадекларированного имущества. Если это больше полутора миллионов гривен, можно говорить о возможной уголовной ответственности из-за недостоверных сведений в декларации или даже признаков незаконного обогащения", - пояснил эксперт.

Схема сокрытия имущества

Второй возможный момент, на который обратил внимание Миткалик, - сокрытие имущества. "Декларанты часто разводятся через суд, но продолжают проживать со своими фактическими женами. Имущество записывают на сожительниц, которые юридически не связаны с чиновником, и поэтому не подлежат финансовому мониторингу", - отметил Миткалик.

Это, по его словам, позволяет чиновникам создавать бизнес, покупать имущество и легализировать доходы без риска быть разоблаченными. "Если НАПК подтвердит эти факты, можно говорить о незаконном обогащении", - подчеркнул Миткалик.

Конфликт интересов

Еще один аспект - возможный конфликт интересов. "На самом деле, обычно практика очень редко доказывает конфликт интересов, потому что это на самом деле, во-первых, административное правонарушение, потому что недостоверное декларирование или признаки незаконного обогащения это, собственно, уголовная ответственность... Опять же, надо оценивать все доходы, все имущество сожительницы. Доказывать, что условно чиновник, имея свои служебные полномочия, способствовал, например, непосредственному бизнесу гражданской жены создавать и приумножать ее состояние", - подчеркнул Миткалик.

Эксперт добавил, что такие ситуации часто осложняются недостаточностью прямых доказательств. Однако, если будет установлена связь между деятельностью чиновника и приумножением состояния сожительницы, возможные последствия будут включать даже гражданскую конфискацию.

Напомним

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.