Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол является важной частью празднования Рождества в Украине. Блюда традиционного рождественского ужина берегут в себе традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Символичность рождественского стола проявляется в количестве блюд, которых должно быть ровно 12. Это число не случайно: оно символизирует 12 апостолов, и каждое блюдо имеет свое значение.

УНН сделал подборку рецептов блюд на ваш рождественский стол-2024 от Евгения Клопотенко.

Одним из основных блюд, которое обязательно должно быть на рождественском столе - это кутья. Кутья - это традиционное украинское обрядовое блюдо, которое символизирует достаток, единство семьи и почитание предков. Ее готовят преимущественно в Сочельник.

ТРАДИЦИОННАЯ КУТЬЯ ИЗ ПШЕНИЦЫ. РЕЦЕПТ КУТЬИ С ИЗЮМОМ И МАКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ

350 г пшеницы

50 г грецких орехов

50 г изюма

50 г зажженного мака

1 ч. л. цедры лимона

2 столовые ложки лимонного сока

мед по вкусу

Шаг 1

Промойте 350 г пшеницы, чтобы избавиться от соринок и лишней шелухи. Сейчас в магазинах продается уже готовая пшеница специально для приготовления кутьи, но мы используем обычную.

Шаг 2

Помытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4. Если любите более разваренную кутью, варите чуть дольше.

Шаг 3

Выложите в миску 50 г мака и залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке. Прекрасно для перетирания мака подойдет электрическая кофемолка или блендер со специальной насадкой. В таком случае мак можно даже не замачивать, а молоть до того времени, пока не начнет образовываться маковое молочко.

Шаг 4

Измельчите 50 г грецких орехов. Я советую сделать это с помощью плотного пластикового пакета и скалки. Надо просто сложить орехи в пакет и отбить скалкой. Так проще контролировать степень измельчения, потому что в блендере вы можете быстро перебить орехи до состояния муки, а это нам не нужно.

Шаг 5

В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу.

Шаг 6

Добавьте цедру лимона в миску и выдавите лимонный сок по вкусу. Это придаст кутье немного кислинки и невероятного цитрусового аромата.

Шаг 7

Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды до желаемой консистенции готового блюда.

Еще одним не менее важным компонентом традиционного рождественского стола являются вареники с различными начинками. Обычно их начиняют капустой, картофелем, грибами, фасолью. Делают и сладкие варианты, например, с вишнями, сыром или маком.

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ ОТ ЕВГЕНИЯ КЛОПОТЕНКО

Ингредиенты

Для теста:

360 г муки

180 мл воды

½ Ч. л. соли

2 столовые ложки масла

Для начинки:

130 г картофеля

200 г шампиньонов

1 луковица

2 столовые ложки масла

¼ Ч. л. молотого черного перца

⅓ Ч. л. соли

2 ст.л. масло

сметана или Жарка для подачи

Шаг 1

В 360 г муки добавьте 180 мл воды, ½ ч.л. соли и 2 ст.л. растительного масла. Замешайте однородное тесто и оставьте отдыхать.

Шаг 2

Очистите 130 г картофеля, положите в кастрюлю и залейте водой. Варите 25 минут, проверяя готовность ножом: он должен легко входить в картофель. Слейте воду из картофеля и растолките.

Шаг 3

Нарежьте 200 г грибов пластинками, лук-чуточку меньшими пластинками. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. масла, обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте на сковороду лук и жарьте еще 3-4 минуты. Смешайте грибное жаркое с картофелем, добавьте 1/3 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца.

Шаг 4

Раскатайте тесто толщиной примерно 0,5 см, вырежьте стаканом кружочки и формируйте вареники. Остатки теста соберите в шар, снова раскатайте и доделайте вареники.

Шаг 5

Вскипятите воду в кастрюле, бросьте вареники и варите 5 минут от момента закипания. Выложите вареники в тарелку, смажьте 2 ст. л. масла и подавайте со сметаной или грибной зажаркой.

Среди напитков на рождественском столе обязательно должен быть традиционный узвар. Это напиток, который обычно готовят из сушеных фруктов и меда.

УЗВАР ИЗ СУХОФРУКТОВ: РЕЦЕПТ ТРАДИЦИОННОГО УКРАИНСКОГО НАПИТКА

Ингредиенты

350 г сухофруктов

3 л воды

7-8 ст. л. меда

3 бутона гвоздики

1 ст. л. мака

Шаг 1

Сушеные фрукты и ягоды или их готовый набор выложите в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.

Шаг 2

После этого выложите в большую кастрюлю и залейте 3 л воды. Варите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой, чтобы вкус получился более насыщенным.

Шаг 3

Выключите огонь и добавьте 3 бутона гвоздики и 1 ст. л. мака, хорошо перемешайте и оставьте узвар остывать.

Шаг 4

Когда узвар немного остынет и станет теплым, добавьте мед. перемешайте, пока он не растворится. Мы добавляем 7-8 ст. л. меда, и вы можете дать немного меньше или больше, пробуйте.

Шаг 5

Хорошо охладите напиток и подавайте к столу.

Обычно на Сочельник подаются постные блюда. Впрочем на рождественский ужин стол можно наполнять и чем-то мясным. Поэтому мы предлагаем приготовить необычный салат " Рождественский венок ".

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК" ОТ ЕВГЕНИЯ КЛОПОТЕНКО

Ингредиенты

Для салата

1 упаковка рукколы (75 г)

2 больших мандарина

100 г сыра горгонзола

50 г орехов

100 г прошутто или хамона

Для заправки

сок 1 мандарина

50 мл соевого соуса

2 столовые ложки оливкового масла

Шаг 1

В соусник выжмите сок 1 мандарина, 50 мл соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла и перемешайте. Поставьте соусник по центру широкой тарелки.

Шаг 2

Почистите 2 мандарина, и нарежьте их кружочками. 100 г сыра горгонзола поломайте кусочками. Нарезать ножом 50 г орехов.

Шаг 3

Вокруг соусника выложите рукколу, дольки мандаринов, кусочки сыра, хамон и орехи и подавайте.