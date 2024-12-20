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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 3426 просмотра

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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев повышением налогов подтвердил провальную работу Государственной налоговой службы Украины. Теперь недополучение бюджетом средств пытаются компенсировать за счет украинцев. Об этом в интервью УНН рассказала бывшая руководительница Хмельницкой области Ирина Зленко.

"В мае 2024 года Гетманцев заявил, что в тени находится не менее 1,5 трлн грн, из которых, по его словам, можно мобилизовать в бюджет 500-600 млрд грн. Но сейчас в СМИ разгоняются так называемые "достижения" налоговой за 2024 год в виде мобилизации 939 млрд грн в бюджет, о которых сообщил (и.о. заместителя председателя ГНС Украины - ред.) Евгений Сокур. Это означает, что в тени фактически находится второй государственный бюджет", - отметила Ирина Зленко.

По ее словам, повышение налогов является прямым признанием неспособности налоговой эффективно бороться с теневой экономикой и обеспечивать прозрачные поступления в бюджет. "То есть повышением налогов они сами фактически заявили, что не в состоянии мобилизовать тень в бюджет", - подчеркнула Ирина Зленко.

Следовательно, финансовое бремя перекладывается на плечи рядовых граждан и белого бизнеса.

"Получается, что все недостатки и провальную работу налоговой переложили на граждан. Граждане вынуждены перекрывать дыру в бюджете и платить за неудовлетворительную работу налоговой. Последствия такого подхода очевидны, и это уже неоднократно отмечали эксперты и депутаты", - подчеркнула она.

Особое внимание она обратила на проблему, связанную с игорным бизнесом. В частности, поступления в бюджет от этой отрасли составили 16 млрд грн, тогда как долг операторов игорного бизнеса превышает, по ее данным, 100 млрд грн.

"Это просто ужас. Что сделала налоговая? Ничего. Все эти "достижения" и "победы" рассыпаются при первом же приближении к ним. Это все напоминает елочное украшение - внешне красиво, но внутри оно пустое и очень хрупкое", - подытожила экс-чиновница.

Добавим

Верховная Рада приняла законопроект о значительном повышении налогов 10 октября. Документ предусматривает ряд изменений, в частности повышение с 1,5% до 5% военного сбора, за исключением военных. Налоги для ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, вырастут "задним числом" с 1 октября. Парламент принял закон, несмотря на то, что Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады высказало ряд замечаний к документу и указало, что некоторые его нормы нарушают Конституцию Украины.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев признал, что закон о повышении налогов нарушает Конституцию, однако критику в его адрес считает "от лукавого".

По данным Опендатабот, 22,5 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность с момента подписания Президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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